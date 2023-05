Airbnb rg-a : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Airbnb avec un objectif de cours abaissé de 155 à 140 dollars, anticipant une réaction négative aux prévisions décevantes affichées par la plateforme de location de logements de courte durée, pour le deuxième trimestre.



Selon le broker, 'les principales préoccupations portent sur le ralentissement de la croissance de Nights & Experiences, une augmentation des dépenses de marketing au premier semestre et des efforts pour réduire les prix afin de stimuler la demande'.



'Cela dit, Airbnb s'attend à ce que la croissance s'accélère au troisième trimestre grâce à une normalisation de la fenêtre de réservation, un assouplissement des comparaisons et des investissements en marketing/offre au premier semestre', nuance-t-il.



