Airbnb rg-a : Investit 1 ME dans son plan 'hébergement durable'

(CercleFinance.com) - Airbnb annonce aujourd'hui investir un million d'euros dans le cadre du lancement de son plan ' hébergement durable ', un programme visant à aider les hôtes sur Airbnb à rénover leur logement, à réduire leurs émissions de carbone et à réaliser des économies sur leurs factures d'énergie à long terme.



Cet engagement fait suite à l'appel du gouvernement à réduire la consommation d'énergie en France, grâce à la rénovation de 500 000 logements chaque année, alors que plus de 7 millions de logements sont aujourd'hui considérés comme des 'passoires thermiques'.



'Le plan ' hébergement durable ' permet à la communauté d'hôtes sur Airbnb en France de gagner du temps, de la sérénité, et de rénover leur bien à moindre coût', assure Airbnb qui, pour l'occasion, s'associe à Effy, spécialiste de la rénovation énergétique, chargé d'accompagner les hôtes tout au long de leur projet de travaux.



Chaque hôte disposera d'une aide de 1 000 euros minimum - et pouvant aller jusqu'à 2 200 euros pour chaque acte de rénovation (isolation, pompe à chaleur, panneaux solaires etc.)



