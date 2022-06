Adocia : Le combo insuline-amyline d'Adocia aide les diabétiques de type 1 à perdre du poids, selon une étude

(BFM Bourse) - Un essai clinique a démontré que le composé "M1Pram" d'Adocia associant l'amyline à l'insuline (deux hormones manquant aux patients diabétiques de type 1, le diabète "inné") avait permis une perte de poids moyenne de plus de 2 kgs et un meilleur contrôle de l'appétit, par rapport à une insuline seule.

"La chance, tu vois... ça n'existe pas", comme déclarait François Capella (incarné par Belmondo) à Roch Siffredi (Delon) dans la scène finale de Borsalino, le film phare de Jacques Deray sorti en 1970. La malchance, elle, est peut-être à l'œuvre en tous cas pour Adocia ce mercredi. La société de biotechnologies lyonnaise spécialisée dans les traitements du diabète a vu sa hausse de 5,9% à l'ouverture se muer en un repli de près de 4% dans l'après-midi, le recul généralisé du marché prenant le pas sur l'annonce du succès d'un essai de phase 2 sur son composé M1Pram.

Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, dit diabète insulino-dépendant (ou encore "inné" par rapport au diabète de l'âge mûr, de type 2), le foie ne secrète pas cette fameuse insuline, l'hormone permettant l'absorption du glucose issu des aliments et depuis une centaine d'années désormais, la stratégie de traitement repose sur l'adjonction de différentes formes d'insuline. Mais ce n'est malheureusement pas la seule hormone insuffisamment ou pas secrétée chez ces patients. L’absence d’amyline est aussi préjudiciable chez les diabétiques en raison de son rôle central dans le contrôle de la vidange gastrique. La durée de la digestion est réduite (le pylore s’ouvre trop tôt), d’où des difficultés digestives, une absence de satiété donnant des envies de grignotage et donc un risque de surpoids (65% des diabétiques de T1 sont concernés aux Etats-Unis) et un ensemble de comorbidités.

Depuis 2005 un analogue de l'amyline, le pramlintide, a été mis sur le marché par AstraZeneca sous la marque Symlin. La restauration de cette hormone manquante a des effets considérablement bénéfiques : amélioration du contrôle glycémique, perte de poids chez les patients en surpoids et amélioration du bien-être général. C'est aujourd'hui le seul produit ayant un effet sur la perte de poids approuvé par la FDA comme adjuvant à l'insuline pour les personnes atteintes de diabète de type 1.

Mais le problème est que l’insuline et de pramlintide ne sont pas compatibles (différences de profils de stabilité et de solubilité) dans une même formulation... ce qui implique que le patient ajoute trois injections supplémentaires par jour en plus des (au moins) quatre injections d’insuline, une corvée qui rend l'observation du traitement très difficile en pratique.

Avec M1Pram, issu de ses 15 années d’expérience dans la formulation de protéines et plus particulièrement dans le domaine du diabète, Adocia est le seul à avoir surmonté le défi technique d'associer du pramlintide (analogue de l'amyline donc) avec de l’insuline au sein d'un composé injectable en une seule fois. Et un essai mené en Allemagne par Profil, une entreprise spécialisée, auprès de 71 patients a montré que l'administration de M1Pram avait permis un perte de poids de -2,13 kg en moyenne (p-valeur de 0,0045) sur 4 mois par rapport à une insuline lispro (Humalog d'Eli Lilly en l'occurrence), et même de -3,1 kg (p valeur de 0,0155) en moyenne parmi les patients souffrant d'un plus important surpoids (IMC de plus de 28kg/m2. Une diminution continue du poids a été observée sur la période, et était toujours en cours à la fin de l'étude.

Evalué par un questionnaire auprès des patients, le combo M1Pram a aussi fait clairement apparaître un meilleur contrôle de l'appétit (82,4 % des patients contre 43,2 % avec Humalog). En outre, les patients du groupe M1Pram ont aussi pu bénéficier d'une réduction de plus de 10% de la dose quotidienne d'insuline prandiale par rapport à la dose de départ, alors qu'aucun changement n’est observé dans le bras de l'insuline seule.

En termes de contrôle de la glycémie (maintien du taux d'HbA1c et du "temps dans la cible" thérapeutique) le traitement expérimental d'Adocia s'est montré équivalent à l'insuline, sans augmenter le taux d’hypoglycémie, a souligné le Dr. Matthew Riddle, professeur de médecine au sein de la division Endocrinologie, Diabète & Nutrition clinique de l’Université de Santé & Science de l’Oregon. "De plus, le surpoids a un effet potentiellement délétère sur le contrôle glycémique, il augmente le risque cardiovasculaire et représente un challenge thérapeutique pour les patients diabétiques de type 1. Tout en réduisant le besoin en insuline, M1Pram améliore le contrôle de l’appétit et a des effets bénéfiques sur le poids, en particulier chez les patients diabétiques de type 1 en situation d’obésité. Ces caractéristiques confirment le rôle de cette combinaison pour les diabétiques de type 1 dans le futur", a indiqué le praticien.

Pour les personnes atteintes de diabète de type 1, M1Pram pourrait devenir "la seule insuline qui améliore le contrôle de l'appétit et réduit le poids", a déclaré Olivier Soula, DG délégué et responsable R&D d'Adocia. "C'est très encourageant et motive une étude plus large et plus longue en vue de révéler tout le potentiel de M1Pram en matière de perte de poids, de contrôle de l’HbA1c et du temps dans la cible thérapeutique". Une étude que la société cherche à faire financer par un partenaire industriel, le premier objectif étant à présent de licencier le produit à un grand acteur du diabète.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse