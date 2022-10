ADIDA W 130S OPEN BNP : Configuration graphique lourdement dégradée

(BFM Bourse) - Adidas constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put V0KIB émis par BNPPARIBAS, de prix d’exercice 130 € et d’échéance courte au 16/12/2022. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une pression vendeuse intense et persistante définit le parcours de l'action de l'équipementier sportif depuis août 2021. Cette pression se mesure non seulement à l'aune des baisses mensuelles successives, mais aussi des volumes accompagnant ces baisses, et surtout sur les phases d'accélération baissière. A ce stade, la moyenne mobile à 50 jours (en orange) constitue un niveau dynamique de résistance moyen terme, et sa consœur à 20 jours (en bleu foncé) un niveau dynamique de résistance à court terme.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique V0KIB, sur Adidas, à 2.760 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 101.000 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 132.100 €.

Le conseil WARRANT Achat à 2.76 € PUT Objectif : 101.000 € Stop : 132.100 € Mnemo : V0KIB Emetteur : BNPPARIBAS Strike : 130.00 € Echéance : 16/12/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime