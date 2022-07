Ada : L'OPR ouvre le 7 juillet

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Ada, déposée par Banque Degroof Petercam pour le compte de la SAS Groupe Rousselet, sera ouverte du 7 au 20 juillet 2022 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 18 euros la totalité des actions Ada non détenues par les membres du concert de Groupe Rousselet, soit 154.284 actions, représentant 5,28% du capital et 5,29% des droits de vote.



Les frais de négociation dans le cadre de l'offre publique de retrait seront à la charge des vendeurs. Euronext Paris fera connaître, par un avis, les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.



