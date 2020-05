La vague de la K-pop s'apprête à gagner la Bourse de Séoul

(BFM Bourse) - Produisant plusieurs groupes de pop coréens -courant musical désigné par le diminutif K-pop- dont le très populaire boys band BTS, le label Big Hit Entertainment a dévoilé son projet d'introduction à la Bourse de Séoul. Sa valorisation pourrait atteindre l'équivalent de plusieurs milliards de dollars.

Les investisseurs éprouveront-ils pour la K-pop le même engouement que des millions de jeunes gens dans le monde? Le phénomène de la "Korean pop", diffusé par internet et les réseaux sociaux connaît désormais une audience mondiale, au point de devenir en tant que tel l'un des plus grand succès à l'exportation du pays du Matin calme. Dans les pas de Psy (l'interprète de Gangnam Style, qui reste l'une des vidéos les plus visionnées de l'histoire de Youtube) les BTS (ou Bangtan Boys) font partie aujourd'hui des groupes coréens qui affolent leurs fans adolescents, de l'Inde aux Etats-Unis en passant par le Moyen-Orient ou la Chine.

Leur maison de production, Big Hit Entertainment, a annoncé jeudi son projet d'introduction à la Bourse de Séoul, a annoncé le Korean Exchange, l'opérateur du marché local.

Fondé en 2005 par Bang Si-hyuk, surnommé "Hitman Bang" pour sa capacité à enchaîner les titres à succès, le label est aujourd'hui la tête de pont de la K-pop. Il gère la carrière de Lee Hyun et du groupe Tommorrow X Together (TXT). Mais sa plus grosse locomotive à l'international est le groupe BTS. Il faudra donc convaincre les investisseurs que Big Hit n'est pas excessivement dépendant du célèbre "boys band" qui lui est contractuellement lié jusqu'en 2025.

Une valorisation comprise entre 2,5 et 3,3 milliards de dollars

BTS compte sept membres dont le chanteur principal, Jeon Jung-kook, et provoque des émeutes à chaque apparition. À plusieurs reprises, un geste ou une phrase de "Jungkook" a provoqué une ruée des adeptes sur certains produits, ce jusqu'aux Etats-Unis. Lors d'une conversation en ligne, il a répondu qu'il utilisait un certain adoucissant pour soigner son linge, provoquant une rupture de stocks du produit en question (Downy, parfum Amber Blossom). Ses fans vont jusqu'à se précipiter sur le modèle précis de coque de téléphone (Samsung il va de soi, BTS étant ambassadeur de la marque) qu'il utilise.

Quant à Big Hit Entertainement, dont le capital est détenu à 45% par son fondateur, aux côté d'un éditeur de jeux vidéo (Netmarble), son chiffre d'affaires a quasiment doublé l'an dernier pour atteindre à 587,2 milliards de wons et son résultat opérationnel à 98,7 milliards, équivalent respectivement à 427 millions et 72 millions d’euros.

D'après une source interrogée par le magazine Variety, le label pourrait opter pour une fourchette de valorisation comprise entre 2,5 et 3,3 milliards de dollars, alors que la popularité de BTS est plus forte que jamais et que Big Hit s'est récemment diversifié par le rachat de Source Music (producteur d'un groupe féminin, GFRIEND).

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse