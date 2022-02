En 2021, les fonds activistes ont davantage choisi leurs cibles

(BFM Bourse) - Les investisseurs activistes ont été un peu moins prompts à se lancer dans des campagnes en vue d'amener des sociétés cotées à se soucier davantage de la création de valeur pour leurs actionnaires l'an dernier, avec 173 campagnes recensées par Lazard au niveau mondial. Mais les initiatives se sont accélérées en fin d'année, promettant un exercice 2022 animé.

Depuis un pic historique en 2018 (où pas moins de 249 entreprises avaient fait l'objet de l'intérêt d'investisseurs activistes), le nombre de campagnes lancées chaque année décroît légèrement, et la tendance s'est confirmée en 2021 avec 173 campagnes recensées par Lazard. Les montants totaux misés par les fonds activistes, qui prennent des participations minoritaires au capital de sociétés cotées supposées mal gérées en s'efforçant de peser sur leur stratégie, ont toutefois légèrement augmenté, à 41,9 milliards de dollars contre 40 milliards en 2020, selon le décompte annuel de la banque Lazard.

Il est vrai que de nombreuses campagnes de premier plan lancées les précédentes années (dont celle d'Inclusive Capital auprès du géant ExxonMobil ou celle d'Elliott qui a abouti à la décision de Toshiba de se scinder en trois entités) ont trouvé leur aboutissement l'an dernier. En outre, après un creux au troisième trimestre, le nombre de nouvelles campagnes a réaccéléré à 50 sur la fin de l'année.

Elliott, vétéran de cette spécialité, a été une nouvelle fois le plus actif avec 17 nouvelles campagnes engagées en 2021, un record depuis 2018. Le fonds de Paul Singer a fait parler de lui en se plaçant au capital de GSK, Duke Energy, Citrix ou encore Willis Towers Watson. Plus récent (fondé en 2001 par Barry Rosenstein), JANA Partners a été le deuxième activiste le plus actif avec 7 campagnes l'an dernier.

L'Europe plus "épargnée"

Par région, observe Lazard, l'intérêt grandissant des activistes pour les sociétés européennes s'est confirmé avec 50 campagnes (dont 16 rien qu'au quatrième trimestre), dont neuf de la part d'Elliott. Plus du quart des nouvelles campagnes concernent donc le Vieux continent, relativement "épargné" il y a encore quelques années. Le Royaume-Uni est de loin le pays le plus ciblé en Europe, devant l'Allemagne et les Pays-Bas.

Dans 43%, l'angle d'attaque des campagnes était lié à des fusions acquisitions (notamment pour s'opposer à un rachat trop coûteux dans 19% des cas). 2021 a par ailleurs vu le thème de l'ESG -à savoir le respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance- s'imposer de plus en plus à l'image de l'injonction lancée par Third Point à Shell pour scinder ses activités dans les renouvelables, désormais perçues comme vertueuses, du raffinage de produits pétroliers.