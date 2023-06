Zalando : Projet de centre logistique avec GXO près de Paris

(CercleFinance.com) - Le groupe américain GXO a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec Zalando en vue de l'exploitation d'un futur centre logistique devant être situé près de Paris.



Le site de 140.000 m2, basé à Montereau-sur-le-Jard, près de Melun, s'étendra sur plusieurs niveaux et sera équipé de plusieurs technologies d'automatisation avancée.



GXO et Zalando disent avoir conçu le site en plaçant la sécurité et le bien-être des employés au coeur de leurs priorités, avec l'installation de systèmes de climatisation, de salles de repos, de terrasses extérieures et de navettes afin de créer un environnement de travail plus agréable.



En outre, le bâtiment sera équipé d'un générateur photovoltaïque sur le toit qui fournira jusqu'à 50 % des besoins en électricité du site.



Chez Zalando, on explique que la mise en service de cet entrepôt ultramoderne va permettre à ses clients français de bénéficier de délais de livraison réduits.



Du côté de GXO, l'exploitation du centre logistique devrait se traduire par la création d'environ 2000 emplois à moyen terme.



