Volvo va s'introduire à la Bourse de Stockholm d'ici la fin de l'année

(BFM Bourse) - Le constructeur automobile, propriété du chinois Geely depuis 2010, fait part ce lundi de son intention de s'introduire à la Bourse de Stockholm avant la fin de l'année 2021, dans une opération au cours de laquelle il espère lever 2,5 milliards d'euros.

Volvo Cars, la filiale dédiée aux activités automobiles grand public d'AB Volvo (également présent dans les engins de chantiers), annonce ce lundi sa volonté de lancer une introduction en Bourse et d'inscrire ses actions dans le compartiment "Nasdaq" de la place financière suédoise.

Dans un communiqué relatif à cette future introduction, le groupe indique que celle-ci "devrait consister en l'émission de nouvelles actions par Volvo Cars afin de réunir un produit brut d'environ 25 milliards de couronnes suédoises (2,5 milliards d'euros) et une vente partielle potentielle d'actions par le principal actionnaire de Volvo Cars" Geely Sweden Holdings AB (qui détient 97,8% du capital), une filiale de Zhejiang Geely Holding, groupe automobile mondial qui commercialise ses véhicules sous les marques Geely Auto, Lotus, Lynk & Co, Proton et Volvo. Les actionnaires institutionnels suédois actuels de Volvo Cars, l'AMF (fonds de pension) et Folksam (compagnie d'assurance), qui détiennent conjointement 2,2% du tour de table via des actions préférentielles, comptent par ailleurs rester actionnaires après la réalisation de l'opération.

Volvo Cars se targue d'être l'un des "constructeurs automobiles haut de gamme dont la croissance est la plus rapide au monde, tant en termes de nombre de véhicules vendus que de revenus". Sur les neuf premiers mois de son exercice 2021, le groupe a vendu 530.649 voitures, un chiffre en hausse de 17,6% sur un an. La trajectoire de ses revenus n'est néanmoins pas précisée dans son dernier point d'activité trimestriel, mais ceux-ci avaient décru de 4,1% à 29,32 milliards d'euros lors de l'exercice 2020.

Geely restera le premier actionnaire du groupe

"Pour soutenir la transformation de la société et sa croissance continue, le conseil d'administration de Volvo Cars et son principal actionnaire Geely ont convenu de demander l'inscription des actions de la société au Nasdaq de Stockholm, ce qui lui permettra d'accéder aux marchés financiers suédois et internationaux et de diversifier la base de son actionnariat", souligne également le communiqué. La part du capital que s'apprête à céder Geely lors de l'opération n'est en revanche pas indiquée, tout juste est-il mentionné que le groupe chinois a l'intention de rester le premier actionnaire Volvo Cars.

"Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante pour notre entreprise avec cette introduction en bourse qui marque un nouveau chapitre pour Volvo Cars" se félicite le PDG de Volvo Cars Håkan Samuelsson, qui "invite les investisseurs suédois et internationaux à participer à la croissance future et à la création de valeur". "La décision de procéder à une introduction en Bourse contribuera à renforcer notre marque et à accélérer notre stratégie de transformation - vers l'électrification complète, les relations directes avec les consommateurs et le prochain niveau de sécurité" ajoute-t-il.

Sur le premier point, l'entreprise précise dans le communiqué qu'elle vise à ne vendre que des voitures électriques d'ici à 2030. "L'engagement de Volvo Cars en faveur de l'électrification s'est également traduit par le lancement de la marque de véhicules électriques performants Polestar, une société dont Volvo Cars détient actuellement 49,5%". Cette dernière a d'ailleurs également fait part la semaine dernière de son projet d'introduction en Bourse, sur le Nasdaq (new-yorkais cette fois), où elle nourrit de grandes ambitions.