Thales, Dassault Aviation ou BAE Systems profitent de l'avènement de l'Europe de la défense

(BFM Bourse) - À Paris, Londres et même à Francfort, les valeurs liées à la défense et à l'armement s'envolent ce lundi matin au vu de la tournure prise par les événements en Ukraine au cours du week-end. Face à la menace russe, l'Allemagne a notamment décidé de se réarmer.

À ne pas confondre avec les valeurs défensives, recherchées en cas de retournement du cycle économique, ce sont bien les valeurs liées à la défense, recherchées en temps de guerre, qui sont à l'honneur ce lundi matin sur les marchés européens. Alors que Kyiv et l'Ukraine résistent encore 5 jours après le début de l'offensive russe et que le plan de Vladimir Poutine ne se déroule probablement pas exactement comme il l'avait imaginé, ce dernier a brandi la menace nucléaire, annonçant dimanche mettre toutes les forces "en alerte".

Prompte à réagir, l'UE a encore sensiblement renforcé ses sanctions dans la foulée, coupant notamment l'accès au réseau SWIFT pour les banques russes et en gelant les actifs de la banque centrale russe à l'étranger. Surtout, et c'est peut-être le plus remarquable, ce cap franchi dans les menaces par le maître du Kremlin a provoqué une véritable prise de conscience accompagné d'un changement de doctrine en Allemagne. Livraisons d'armes dans une zone de conflit, hausse du Budget de la Défense à un niveau supérieur à celui recommandé par l'Otan, rigueur budgétaire mise de côté et grand débat sur la politique énergétique nationale: tous les tabous allemands semblent être tombés au cours du week-end.

Réunions en visio-conférence dimanche, les 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE ont de leur côté débloqué 450 millions d'euros pour acheter des armes destinées aux forces armées ukrainiennes et certains pays se son dits disposés à fournir des avions de combat. Une réunion des ministres de la Défense de l'UE a été convoquée d'urgence ce lundi "pour convertir ce financement en armements et les acheminer vers la ligne de front des forces armées ukrainiennes qui luttent contre l'invasion russe", a expliqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Conséquence directe de ces annonces: les entreprises spécialisées dans l'armement surnagent ce lundi matin au sein de marchés européens de nouveau en panique (-3,1% pour le CAC vers 10h) face à la perspective d'un réarmement massif.

À Paris, le groupe d'électronique et de défense Thales bondit de 12% tandis que l'avionneur militaire Dassault Aviation, notamment concepteur des Rafale et Mirage 2000, décolle de près de 8%. Le conglomérat industriel allemand spécialisé dans l'armement (canons anti-aérien, tourelleaux, etc.) Rheinmetall s'envole même d'environ 30% à Francfort.

Le géant britannique du secteur BAE Systems -impliqué dans la production des avions militaires Eurofighter Typhoon, Panavia Tornado et autres bombardiers AV-8B Harrier II via sa filiale Military Air & Information, dans celle du char de combat Challenger II ou de l'obusier M777 howitzer via BAE Systems Land & Armaments ainsi que dans de nombreux projets navals dont des sous-marins nucléaires- prend 13,6% à Londres.

L'italien Leonardo, dont la division Systèmes de Défense fabrique des missiles, des torpilles, de l'artillerie et des véhicules blindés, flambe également de 14%.

Rompant également avec sa doctrine, la Suède a annoncé dimanche qu'elle allait livrer 5000 lance-roquettes anti-char, mais aussi des casques, des gilets pare-balles et des rations de combat aux militaires ukrainiens, ce qui profite notamment à Saab AB, dont le titre prend 15% à Stockholm.

Parmi les nombreuses autres valeurs du secteur recherchées sur les places européennes, le spécialiste allemand de l'électronique militaire et de la défense Hensoldt gagne environ 35%, tandis que le titre H&K (de l'allemand Hechler & Koch, connu pour ses fusils d'assaut qui remplacent le Famas dans l'armée française) est encore réservé à la hausse, plus d'une heure après l'ouverture des échanges à Paris.

Toujours à Paris, CS Group (ex-Communication & Systèmes), qui produit entre autres des systèmes d'information opérationnels de commandement (défense aérienne et navale, sécurité intérieure, etc.) s'adjuge 15%.