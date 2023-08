Tapestry et Capri : Le futur géant américain du luxe encore bien loin de ses pairs européens en Bourse

(BFM Bourse) - Les grandes manœuvres se poursuivent dans l'industrie du luxe. La maison-mère de Coach, va racheter Capri, propriétaire des marques Michael Kors, Versace ou Jimmy Choo en vue de défier les géants européens du secteur.

Les groupes américains comptent bien peser dans le paysage du luxe mondial, actuellement archi dominé par les géants européens. Pour être plus audibles, la case mariage s'impose donc comme une solution. C'est la voie qui a été choisie par Tapestry, le groupe derrière Coach et Capri, propriétaire des marques Michael Kors, Versace ou Jimmy Choo, qui ont annoncé jeudi leur rapprochement.

La transaction est évaluée à 8,5 milliards de dollars, soit 7,7 milliards d'euros, en vue de créer un acteur majeur du secteur du luxe et ainsi tenter de titiller les maisons européennes LVMH, Hermes, Kering ou Richemont...

"L'affaiblissement de la demande a exercé une pression sur Tapestry et Capri, qui se tournent désormais vers les marchés internationaux pour soutenir leur croissance. Il y a plus de sécurité à se lancer dans des projets internationaux audacieux à deux", a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, auprès de Reuters.

Dans l'ombre des géants européens

En Bourse, Tapestry et Capri restent encore des acteurs confidentiels par rapport aux géants du Vieux continent. Avant l'annonce de ce rapprochement, la maison-mère de Coach affichait une capitalisation boursière de 8 milliards de dollars (7,28 milliards d'euros) quand celle du propriétaire des marques Michael Kors et Versace était de 4,35 milliards de dollars (3,96 milliards d'euros. En cumulé, ces deux groupes ne pèsent moins de 13 milliards de dollars (11,84 milliards d'euros), bien loin de Richemont et ses 86 milliards de dollars (78 milliards d'euros) en Bourse ou Kering (70 milliards de dollars, soit 64 milliards d'euros).

Surtout, ces deux groupes peinent à rivaliser avec Hermès qui pèse encore 230 milliards de dollars en Bourse (210 milliards d'euros) quand LVMH, premier groupe coté en Europe, affiche une capitalisation de 455 milliards de dollars (415 milliards d'euros).