Take-Two veut racheter Zynga 12,7 milliards de dollars pour devenir leader des jeux mobiles

(BFM Bourse) - Le rapprochement envisagé entre les éditeurs américains Take-Two (Red Dead Redemption, Grand Theft Auto...) et Zynga (FarmVille, Empires & Puzzles...) donnerait naissance à un nouveau géant des jeux vidéos, leader sur le segment en forte croissance des jeux pour mobile. Take-Two mettrait aussi la main sur la plateforme de ciblage publicitaire Chartboost.

Né en 1993 -avant la généralisation d'internet, lorsque le CD-Rom était le support privilégié des jeux vidéos- le numéro trois américain du secteur, Take-Two Interactive, s'apprête à racheter un acteur emblématique de la génération mobile, Zynga (né en 2007, année de l'explosion des smartphones avec l'iPhone d'Apple). L'opération, qui devrait être bouclée d'ici la fin du premier semestre, ferait du groupe l'un des principaux éditeurs mondiaux de jeux sur mobile, le segment de l'industrie qui connaît la croissance la plus vive, en lui permettant notamment de transposer ses titres phares sur mobile.

Un communiqué commun a révélé lundi le projet de mariage entre Take-Two et Zynga, sous la forme de la signature d'un accord de rapprochement prévoyant une offre mixte du premier sur le second. L'opération est de taille puisque qu'elle confère à Zynga une valeur d'entreprise de 12,7 milliards de dollars, considérable à l'échelle de Take-Two (lequel pesait 19 milliards de dollars environ avant cette annonce). L'acquéreur propose aux actionnaires de Zynga de racheter chaque titre en échange de 3,50 dollars plus l'équivalent de 6,36 dollars en actions (fraction ajustable en cas de très forte variation du cours de Take-Two, mesurée pendant le mois précédant la finalisation par rapport au cours au moment de la signature de l'accord). Le prix total (équivalent à 9,86 dollars par action) représente ainsi une prime instantanée de 64% sur le cours de Zynga, mais reflète un certain opportunisme de Take-Two vu la baisse du prix de la cible depuis le pic de plus de 11 dollars atteint en février 2021.

Chacun dans sa spécialité, les deux promis se sont fait connaître par des franchises telles que Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, BioShock ou NBA 2K pour Take-Two, Zynga Poker, FarmVille, Toon Blast ou encore CSR Racing pour Zynga.

La moitié des revenus du mobile après fusion

Le patron de Take-Two Strauss Zelnick, appelé à prendre les rênes du nouvel ensemble, a salué une transaction transformante "qui diversifie significativement nos activités et nous place en position de leader sur le mobile, le segment à plus forte croissance de l'industrie interactive". Pour le PDG, la combinaison des forces vives et des actifs des deux entreprises va permettre de générer une création de valeur significative pour les actionnaires de chacun, avec 100 millions de dollars de synergies de coûts à l'année (après les deux premières années) et au moins 500 millions de dollars d'opportunités de développement du Net Bookings (les revenus des jeux) au fil du temps.

Take-Two souligne que les jeux sur mobile ont représenté 136 milliards de dollars de ventes en 2021, selon IDG Consulting, et devraient connaître une croissance annuelle moyenne de 8% sur les trois prochains exercices selon le même cabinet. Avec plus de la moitié des revenus du groupe issu de la fusion dans ce segment d'ici 2023 (contre seulement 12% à l'heure actuelle pour Take-Two seul), la firme se positionnerait comme leader dans ce domaine. Ses titres mobiles (Dragon City, Monster Legends, Top Eleven, Two Dots et WWE SuperCard) compléteraient les franchises de Zynga pour créer un portefeuille de jeux de tous styles et plateformes. En outre, Take-Two envisage un important potentiel dans le mobile pour "beaucoup de ses titres" aujourd'hui seulement disponibles sur consoles et PC, sans citer encore lesquels pourraient être prioritairement portés sur mobile.

Plateforme de ciblage publicitaire

L'acquéreur mettrait en outre la main sur la plateforme Charboost de Zynga, qui permettra de mieux cibler les joueurs et en retour optimiser l'affichage publicitaire auprès d'eux. Le rachat permet en outre à Take-Two d'accroître sa présence sur des marchés en forte croissance en Asie, en Inde et au Proche-Orient.

Le nouveau groupe afficherait une envergure financière significativement plus importante, avec 6,1 milliards de dollars de Net Bookings et 769 millions de dollars de cash-flow opérationnels en données pro forma pour l'exercice clos le 30 septembre dernier. La direction anticipe une croissance annuelle moyenne de 14% des Net Bookings sur les trois prochains exercices, tout en maintenant un bilan solide (notamment grâce au paiement majoritairement en actions) afin de continuer à investir, y compris par de nouvelles acquisitions sélectives.

En Europe, l'annonce de cette nouvelle fusion dans le secteur du jeu vidéo redonnait un coup d'accélérateur au titre Ubisoft, en hausse de 3,5% à 42,39 euros. Le groupe tricolore capitalisait ainsi 5,3 milliards d'euros, environ 6 milliards de dollars, loin de Take-Two et plus encore d'Electronic Arts (36,7 milliards de dollars) et Activision Blizzard (49,7 milliards).