Samsung : L'UE valide une aide de l'Etat hongrois de 89,6 ME

(CercleFinance.com) - Après enquête, la Commission européenne fait savoir que la mesure hongroise de 89,6 millions d'euros en faveur de Samsung SDI est 'conforme aux règles de l'UE en matière d'aides d'État'.



Cette aide à l'investissement soutiendra l'extension de l'installation de production de cellules de batterie pour véhicules électriques ('EV') de Samsung SDI à Göd (Hongrie) et contribuera au développement de la région et à la création d'emplois, tout en préservant la concurrence.



La Commission indique que son enquête a montré que les effets positifs du projet sur le développement régional l'emportaient clairement sur toute distorsion de concurrence provoquée par l'aide d'État.





