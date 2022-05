RWE : Forte hausse des résultats au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - RWE publie des résultats en forte hausse au titre du 1er trimestre 2022.



L'EBITDA ajusté du conglomérat allemand spécialisé dans l'énergie progresse ainsi de 65% par rapport au 1er trimestre 2021, pour ressortir à 1.46 MdE.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté a doublé, passant de 548 ME à 1098 ME.

Le bénéfice net ajusté s'établit quant à lui à 735 ME : il a donc plus que doublé par rapport à la même période douze mois plus tôt (340 ME).



RWE précise que sa production d'énergie éolienne et solaire a augmenté de plus de 20% par rapport au 1er trimestre 2021, notamment grâce à des conditions de vents plus favorables.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, RWE cible un EBITDA ajusté compris entre 3.6 et 4 MdsE, un EBIT ajusté entre 2 et 2.4 MdsE et un bénéfice net ajusté compris entre 1.3 et 1.7 MdE.





