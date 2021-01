Roche : Tiragolumab, 'thérapie révolutionnaire' selon la FDA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que le tiragolumab, une nouvelle immunothérapie anticancéreuse conçue pour se lier au TIGIT, a reçu la désignation de thérapie révolutionnaire (BTD) par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, en association avec Tecentriq (atezolizumab) pour le traitement de première intention des personnes atteintes de certains cancers du poumon non à petites cellules (CPNPC).



Le tiragolumab est la première molécule anti-TIGIT à avoir obtenu une BTD de la FDA, et la désignation est basée sur des données randomisées de l'essai de phase II Cityscape, indique Roche.



'Nous recherchons le TIGIT en tant que nouvelle cible d'immunothérapie anticancéreuse depuis près de dix ans et nous sommes heureux que la FDA ait reconnu le potentiel du tiragolumab pour améliorer considérablement les résultats des personnes atteintes de certains types de cancer du poumon', a déclaré Levi Garraway, MD, Ph .D., Chief Medical Officer de Roche et responsable du développement mondial des produits.



