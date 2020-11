Roche : A reçu une autorisation de la FDA pour le casirivimab

(CercleFinance.com) - Roche annonce l'acceptation par la FDA du casirivimab et de l'imdevimab (REGNCOV2) aux États-Unis.



Regeneron a annoncé que son anticorps COVID-19 expérimental le casirivimab et l'imdevimab, connu sous le nom de REGN-COV2, a reçu l'agrément de la Food and Drug Administration (FDA) pour l'Autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) aux États-Unis pour le traitement du COVID-19 léger à modéré.



'L'autorisation d'utilisation en urgence du casirivimab et de l'imdevimab offre une option de traitement importante pour les patients non hospitalisés aux États-Unis avec COVID-19 ', a déclaré Bill Anderson, directeur général de Roche Pharmaceuticals.



'Nous continuer à travailler en étroite collaboration avec Regeneron, les gouvernements, les autorités sanitaires et les institutions de santé mondiales sur les autorisations et la distribution de l'approvisionnement pour le casirivimab et l'imdevimab'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.