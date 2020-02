Profitant de l'emballement pour le tourisme spatial, Virgin Galactic surclasse Tesla à Wall Street

(BFM Bourse) - L'envolée de Tesla Motors depuis le début de l'année sur le Nasdaq fait presque pâle figure par rapport à l'ascension de Virgin Galactic, la première entreprise de vols spatiaux commerciaux cotée en Bourse.

+224% depuis le début de l'année et un nouveau plus haut à la clé à 37,50 dollars hier soir, au terme d'une hausse de plus de 23% sur la séance, dans des volumes importants, 84,4 millions d’actions... Soit sept fois plus que la moyenne de toute l’année dernière ! Et sur les trois derniers mois la progression est encore plus fulgurante: +300%.

L'engouement pour la compagnie de tourisme spatial de Richard Branson s’amplifie… Encore une fois un tel mouvement boursier trouve ses origines pour des motifs à la fois fondamentaux et techniques. Le tourisme spatial, l’activité commerciale spatiale en générale, le monde boursier veut y investir… Mais il n'existe encore que très peu d’acteurs, et Virgin Galactic est le seul d’entre eux à être coté en Bourse. Ironie du sort, cette hausse fulgurante de Virgin Galactic est surtout alimentée par les bonnes nouvelles en provenance de son principal concurrent, SpaceX, la société d’Elon Musk, qui s'apprête à lancer ses vols privés.

L'effervescence vis-à-vis du potentiel commercial de l'espace profite donc à Virgin Galactic, seul véhicule d'investissement à la disposition de l'ensemble des opérateurs boursiers. Toutefois, beaucoup à Wall Street, même s’ils restent enthousiastes, mettent en garde et parlent d’éléments hautement spéculatifs. D'ailleurs si on compare la progression du titre par rapport à Tesla depuis le début de l’année, Virgin Galactic est passé largement en tête avec donc 224% de hausse… Contre un petit 120% pour Tesla !

