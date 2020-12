Novartis : Cancer du sein, résultats positifs pour le Kisqali

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui la mise à jour des résultats de l'essai de phase III portant sur l'évaluation du Kisqali (ribociclib) associé à un traitement endocrinien comme traitement initial des femmes pré-ménopausées atteintes d'un cancer du sein métastatique.



Les résultats montrent que la survie médiane atteint 57,8 mois contre 48 mois pour le traitement endocrinien seul.



La nécessité d'une chimiothérapie a été retardée de plus de quatre ans (50,9 mois) chez les patientes prenant Kisqali en association avec un traitement endocrinien et aucun nouvel événement indésirable n'a été observé, assure Novartis.





