Nestlé : Acquisition d'Essentia Water aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Nestlé USA a annoncé vendredi soir avoir acquis Essentia Water, une marque d'eau fonctionnelle haut de gamme dont le siège est à Bothell (Etat de Washington), dans le cadre de la transformation continue par Nestlé de son activité mondiale de l'eau.



Essentia a été le pionnier de l'eau alcaline ionisée il y a plus de vingt ans et est la marque leader dans ce domaine aux États-Unis. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 192 millions de dollars l'année dernière.



Cette transaction fait suite à l'accord de vente des marques régionales d'eau de source de Nestlé, de l'industrie de l'eau purifiée et du service de livraison de boissons aux États-Unis et au Canada, annoncé en février.



