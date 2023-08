Marks and Spencer bientôt de retour dans l'élite de la Bourse de Londres?

(BFM Bourse) - Le célèbre distributeur britannique évolue en hausse de près de 90% depuis le début de l'année et a encore publié un point d'activité robuste, cette semaine. Au point que son action tape fortement à la porte du FTSE 100, l'indice principal de la Bourse de Londres, que la société avait quitté en 2019.

Marks and Spencer a "regagné sa magie". Voilà comment Deutsche Bank résume les performances du célèbre distributeur qui a souffert pendant deux décennies de résultats en berne et de difficultés à se réinventer.

Mais le redressement opéré par le directeur général, Stuart Machin, propulsé l'an passé aux commandes de Marks and Spencer, semble porter ses fruits, avec plusieurs publications financières qui ont ravi le marché. Fin mai, ses résultats de l'exercice 2022-2023 (clos le 1er avril) avaient ainsi été salués par les investisseurs, avec une hausse de 13,5% de son action à la Bourse de Londres. Les ventes avaient dépassé les attentes, de même que le bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels, de 482 millions de livres.

Mardi, la société qui a longtemps refusé les paiements par cartes de crédit (jusqu'au tout début des années 2000) a de nouveau enchanté le marché, avec un point d'activité sur ses ventes sur les 19 premières semaines de l'exercice 2023-2024.

Ses ventes alimentaires ont progressé en données comparables de 11% sur un an sur la période tandis que celle des articles de maison et de l'habillement (Marks and Spencer possède une activité bien plus importante dans les vêtements qu'un distributeur ordinaire) ont augmenté de 6%. La société a ajouté que la croissance sur ce segment avait progressé fortement dans les magasins physiques, alors qu'elle a été plus contenue dans les ventes en ligne.

Près de 90% de hausse depuis le début de l'année

"Dans l'ensemble, la marge d'exploitation du groupe est restée solide, grâce aux bonnes performances des magasins et à notre programme de rotation et de renouvellement des magasins", a expliqué la société.

Concernant ses perspectives, la société a prévenu que "le marché de la consommation risqu(ait) de se resserrer au fil de l'année". "Néanmoins, nous nous attendons maintenant à ce que les résultats de l'année montrent une croissance des bénéfices par rapport à 2022-2023, et à ce que les résultats intermédiaires montrent une amélioration significative par rapport aux attentes précédentes", a ajouté Marks and Spencer.

UBS évoque une publication "robuste", tandis que Deutsche Bank considère que la société "a montré de nouvelles preuves de son avancée sur la voie de la rédemption".

Le marché aussi a apprécié: mardi l'action Marks and Spencer a pris 7,5% et le titre s'est adjugé encore 4,5% ce mercredi avant d'effectuer une respiration jeudi (-2,4%).

Au total, l'action Marks and Spencer s'envole de près de 90% (*) depuis le début de l'année 2023, au point que sa valorisation pourrait bien l'amener à rejoindre le FTSE 100, l'indice de référence de la Bourse de Londres. L'entreprise en avait été exclue en 2019, alors qu'elle ne l'avait jamais quitté depuis sa création, en janvier 1984.

Un modèle qui fonctionne

A l'heure actuelle, Marks and Spencer pèse environ 4,6 milliards de livres en termes de capitalisation boursière, soit la valeur de l'ensemble de ses actions.

D'après le Financial Times, pour revenir dans le FTSE 100 le mois prochain, le groupe doit atteindre une capitalisation qui le placerait au moins au 90e rang de l'indice. Or selon les données du London Stock Exchange, l'actuel 90e capitalisation, la société d'ingénierie IMI plc , pèse seulement 3,9 milliards de livres. Avec ses quelques 4,6 milliards de livres Marks and Spencer pointerait plutôt entre le 75e et le 77e rang.

La prochaine revue du FTSE 100 par le London Stock Exchange aura lieu le 18 septembre sur la base des données de marché du 29 août, selon le Financial Times.

Et Marks and Spencer peut évidemment encore progresser d'ici là. Deutsche Bank a d'ailleurs confirmé sa recommandation à l'achat.

"M&S a enfin trouvé un modèle de magasin qui fonctionne à la fois pour l'habillement et l'alimentation, et le programme de rotation devrait continuer à améliorer les ventes et les bénéfices au fur et à mesure qu'il progresse", apprécie la banque allemande, qui s'attend à ce que le groupe recommence à verser un dividende à l'issue de l'exercice en cours, après l'avoir suspendu durant la pandémie.

(*) Les cours et les capitalisations ont été arrêtées vendredi dans la matinée