Marché : Thomson Reuters nomme Steve Hasker, ancien de Nielsen, comme PDG

NEW YORK , (Reuters) - Le groupe Thomson Reuters a annoncé mardi la nomination comme PDG de l'ancien président de Nielsen Holdings Steve Hasker, qui succède à Jim Smith, en poste depuis 2012.

Hasker, qui a également été conseiller de la société de capital investissement TPG Capital et consultant média chez McKinsey & Co, prendra ses nouvelles fonctions le 15 mars.

Jim Smith, un ancien journaliste qui a supervisé une période de changements majeurs au sein du groupe, deviendra président de la Fondation Thomson Reuters.

Thomson Reuters est un groupe de médias et services américano-canadien, auquel appartient l'agence de presse Reuters News.

Ces dernières années, Thomson Reuters a réduit ses coûts, procédé à des suppressions d'emplois et abandonné certains services jugés moins rentables pour faire face aux économies réalisées par les entreprises du secteur financier qui représentent une part importante de ses clients.

En 2018, le groupe a cédé une participation majoritaire de 55% à Blackstone dans sa division de données et terminaux financiers, alors valorisée à 20 milliards de dollars. Le cours de l'action de Thomson Reuters a plus que doublé depuis, et triplé depuis l'arrivée de Jim Smith.

Blackstone a ensuite conclu un accord pour vendre cette division rebaptisée Refinitiv, qui était la plus importante de Thomson Reuters, à London Stock Exchange, l'opérateur de la Bourse de Londres. Les autorités européennes de la concurrence doivent statuer dans les prochains mois sur ce projet à 27 milliards de dollars.

(Nick Zieminski, Kenneth Li et Jessica DiNapoli, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

