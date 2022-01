Lockheed Martin : Interface vocale homme-machine pour Orion

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, Amazon et Cisco annoncent avoir travaillé ensemble afin d'intégrer des technologies uniques d'interface homme-machine au sein du vaisseau spatial Orion de la NASA.



Baptisé Callisto, cette technologie qui s'inspire d'Alexa d'Amazon ou de Webex de Cisco 'fera la démonstration d'une technologie unique en son genre qui pourrait à terme être utilisée pour permettre aux astronautes d'être plus autonomes lorsqu'ils explorent l'espace lointain', a déclaré Lisa Callahan, vice-présidente et directrice générale de Commercial Civil Space chez Lockheed Martin.



Dans un premier temps, Callisto sera intégré à Artemis I, une mission sans équipage qui permettra toutefois fois aux opérateurs de constituer un équipage virtuel et d'interagir avec Callisto depuis le centre de contrôle.



Ces interactions permettront de déterminer comment les technologies de collaboration vocale et vidéo pourront à l'avenir aider les astronautes à améliorer leur efficacité et leur connaissance de la situation, notamment en accédant aux information de vol, à la télémétrie ou encore en contrôlant les appareils connectés à bord d'Orion.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.