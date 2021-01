Linde : Accord de long-terme avec le hongrois BorsodChem

(CercleFinance.com) - Linde annonce la signature d'un accord à long terme avec BorsodChem - société chimique hongroise membre du Wanhua Chemical Group - portant sur la fourniture d'azote, d'oxygène et d'air comprimé au complexe chimique de Kazincbarcika (Hongrie).



Dans ce cadre, Linde construira l'une des plus grandes unités de séparation d'air en Hongrie, qui devrait être achevée d'ici la fin de 2021.



Outre son soutien à l'expansion de BorsodChem, l'usine fournira aussi de l'azote, de l'oxygène et de l'air comprimé permettant de répondre à la demande croissante de l'industrie du gaz en Hongrie et dans les pays voisins, souligne Linde.



