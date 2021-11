Les comptes d'AstraZeneca plombés par l'envolée des coûts liés aux ventes et à la recherche

(BFM Bourse) - Les revenus du groupe pharmaceutique britannique ont fortement augmenté au troisième trimestre. Mais ses dépenses ont en parallèle progressé beaucoup plus rapidement. L'action AstraZeneca recule.

Petite baisse de forme financière pour AstraZeneca. Le groupe pharmaceutique britannique est tombé dans le rouge au troisième trimestre à cause de l'augmentation des coûts de recherche et des frais commerciaux, malgré la hausse des recettes dopées notamment par le vaccin contre le Covid et le rachat de la biotech Alexion.

Certes, le chiffre d'affaires a bondi de 50% à 9,9 milliards de dollars au troisième trimestre, en partie grâce à la fusion avec Alexion, dont les recettes (1,3 milliard de dollars sur le trimestre) sont comptabilisées à partir de fin juillet. Mais en parallèle, les charges commerciales ont triplé sur un an (à 3,7 milliards de dollars), les coûts de recherche ont plus que doublé (à 3,6 milliards) et le groupe anglo-suédois a payé 350 millions de dollars d'impôts contre un crédit d'impôts l'an dernier. Aussi, AstraZeneca affiche une perte nette de 1,65 milliard de dollars sur la période, à comparer à un bénéfice de 651 millions un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe reste toujours largement bénéficiaire. AstraZeneca affiche un chiffre d'affaires de 25,4 milliards de dollars (+32% sur un an) pour un résultat net de 461 millions de dollars. Les revenus comprennent sur les neufs mois depuis le début de l'année 2,2 milliards de dollars de ventes de vaccin contre le Covid-19 (soit 8,7% du chiffre d'affaires), dont 736 millions de dollars en Europe, correspondant à 580 millions de doses vendues dans le monde. AstraZeneca s'est engagé, en acquérant la licence du vaccin à l'université d'Oxfort, à vendre son vaccin à prix coûtant.

Un cocktail d'anticorps contre le Covid-19 en bonne voie

Le patron du groupe, le français Pascal Soriot, a noté "la forte croissance du chiffre d'affaires et une livraison exceptionnelle de médicaments en développement, avec 8 en phase avancée dont la combinaison d'anticorps prometteuse dans la prévention et le traitement du covid-19". Le groupe avait indiqué il y a un mois avoir obtenu des résultats positifs dans les essais cliniques de phase 3 (dernière phase des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) sur son médicament AZD7442, cocktail d'anticorps contre le Covid-19.

"L'addition d'Alexion renforce notre engagement d'apporter des thérapies innovantes aux patients à travers le monde", et "nous prévoyons de finir l'année sur une base solide, maintenant nos prévisions", ajoute M. Soriot.

Le groupe pharmaceutique suédo-britannique avait annoncé mi-juillet avoir obtenu le feu vert du Royaume-Uni pour le rachat à 39 milliards de dollars de la biotech américaine Alexion, spécialisée dans les maladies rares.

En Bourse, le titre AstraZeneca accuse le coup ce vendredi, avec un repli de 3,9% vers 10h50. L'action reste toutefois en progression de plus de 22% depuis le début de l'année.

(Avec AFP)