Les assemblées générales d'actionnaires pourront être reportées à septembre

(BFM Bourse) - Une ordonnance adoptée mercredi en Conseil des ministres va permettre aux grands groupes qui le souhaitent de reporter leur assemblée générale à septembre en raison de la pandémie de coronavirus.

C'est le ministre de l'Economie Bruno Le Maire qui l'a annoncé à la sortie du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi, les entreprises auront "la possibilité de dématérialiser les assemblées générales (...) voire de les reporter en septembre si certaines préfèrent les reporter de quelques mois". En cause évidemment, la pandémie de coronavirus qui rend impossible pour les groupes de les tenir actuellement.

Ces rendez-vous annuels, qui se tiennent pour la plupart au printemps, sont une obligation juridique pour les groupes cotés mais avec l'interdiction des rassemblements, puis la mise en place du confinement, leur organisation dans leur format habituel était devenue impossible cette année.

S'il est possible de voter par correspondance ou sur des plateformes électroniques, et de suivre sur Internet les discours des dirigeants, la question d'une participation active des actionnaires aux débats restait posée.

La curieuse AG pré-enregistrée d'Elior

Les trois dirigeants présents (le DG, la directrice financière et le directeur juridique) ont lu leur discours pendant 1h10 et toutes les résolutions ont été adoptées. Les scores d'approbation n'ont en revanche été communiqué que plus tard car les résultats des votes n'étaient pas connus lors de la tenue de l'AG enregistrée deux jours avant au siège d'Elior.

Renault reporte son assemblée générale

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse