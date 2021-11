Legrand : Lancement de la marque mondiale 'Legrand Care'

(CercleFinance.com) - Legrand annonce poursuivre sa stratégie de développement dans le domaine de l'assistance à l'autonomie et de la santé connectée en lançant la marque mondiale 'Legrand Care'.



Cette nouvelle structure résulte du regroupement des marques qui composent les activités ' Assisted Living and Healthcare (AL&HC) ' du Groupe, dédiées au développement et à la commercialisation de solutions connectées pour l'assistance à l'autonomie et la santé.



Ainsi, les cinq marques européennes de premier plan (Intervox, Tynetec, Aid Call, Jontek et Neat) seront regroupées sous une marque mondiale ' Legrand Care '.



Cette opération va permettre de 'concentrer la force de chacune de ces cinq marques et concentrer plus de 40 ans de connaissances', accompagnant ainsi le développement mondial de Legrand, assure Benoît Coquart, directeur général de Legrand.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.