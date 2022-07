Le groupe suisse Dufry et l'italien Autogrill vont fusionner par échange d'actions

(BFM Bourse) - Confirmant les rumeurs circulant depuis le printemps dernier, Dufy et Autogrill ont officialisé lundi leur projet de rapprochement, pour donner naissance à un nouveau leader de l'expérience dédiée aux voyageurs.

Le groupe bâlois Dufry, leader revendiqué des boutiques hors taxes, et le groupe italien de restauration concédée Autogrill ont dévoilé lundi leur projet de fusion, qui devrait donner naissance à un géant pesant 13,6 milliards de francs suisses (13,6 milliards d'euros) de chiffre d'affaires.

Ensemble, Dufry et Autogrill (contrôlé par la famille Benetton) seront à la tête de 5500 points de vente dans 1200 aéroports et autres lieux de voyages dans 75 pays, a expliqué Dufry dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi. La nouvelle entité comptera quelque 60.000 employés pour des revenus combinés de plus de 12 milliards d'euros (en prenant les chiffres pré-pandémie).

La transaction s'effectuera par échange d'actions. L'actionnaire de référence d'Autogrill, la société de holding Edizione, contrôlée par la famille Benetton, va transférer à Dufry sa participation de 50,3% d'Autogrill selon un ratio de 0,158 action action de Dufry pour 1 titre Autogrill.

Dufry lancera ensuite une offre de rachat sur le solde des titres Autogrill. Il sera proposé aux minoritaires d'être payé en actions sur la même base d'échanges ou bien en numéraire à hauteur de 6,33 euros par action Autogrill.

A la clôture de l'opération, Edizione deviendra actionnaire de référence de Dufry avec une participation de l'ordre de 20 à 25%.

Ce rapprochement, sujet à autorisation règlementaire, devra au préalable être approuvé par les actionnaires de Dufry lors d'une assemblée générale extraordinaire.

"Cet accord favorise la croissance et le développement d'Autogrill, un actif qui restera stratégique pour Edizione", a déclaré son président Alessandro Benetton, cité dans le communiqué du groupe italien, soulignant que ce rapprochement "permettra de créer le champion mondial du secteur".

Dufry est actuellement à la tête d'un réseau de 2300 boutiques hors taxes dans les aéroports, sur les bateaux de croisières et dans les terminaux maritimes.

Autogrill, le numéro un mondial de la restauration au service des voyageurs, exploite de son côté un réseau de 3300 points de vente répartis dans 30 pays. Il est présent dans 139 aéroports ainsi que sur de nombreuses aires d'autoroutes.

"Nous sommes en train de transformer notre industrie", a affirmé Xavier Rossinyol, le directeur général de Dufry, cité dans le communiqué, insistant sur le fait que ce rapprochement va permettre de diversifier encore les activités de Dufry.

Des rumeurs de rapprochement entre Dufry et Autogrill circulaient déjà depuis avril. Mais selon l'agence Bloomberg, les discussions butaient sur l'écart de valorisation entre les deux groupes.

Le groupe suisse avait été fortement secoué par la pandémie de Covid-19, ses ventes s'effondrant en particulier lors du premier confinement. En avril 2020, lorsque les avions étaient cloués au sol, son chiffre d'affaires avaient dégringolé de 94%, forçant le groupe à lancer des mesures dans l'urgence pour tenir le choc en attendant la reprise des voyages. L'entreprise avait depuis cherché à diversifier ses activités.

"Si un regroupement a un sens dans les aéroports", a réagi Pascal Furger, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier, "la valeur ajoutée dans les affaires concernant les autoroutes est plus difficile à justifier", estime-t-il. Ce rapprochement va renforcer l'offre du groupe suisse sur ses marchés clés en Europe et en Amérique du Nord, note-t-il, mais sa présence en Asie Pacifique, "faible" selon lui, va rester "inchangée".

En 2015, la famille Benetton avait déjà vendu à Dufry son enseigne de distribution hors taxes dans les aéroports, appelée World Duty Free, pour un montant de 1,3 milliard d'euros.

(Avec AFP)