Le constructeur de véhicules électriques Rivian vise les 50 milliards en Bourse

(BFM Bourse) - Soutenu par Amazon, Rivian a annoncé ce lundi vouloir entrer à Wall Street à une valorisation de plus de 53 milliards de dollars. Après avoir levé plus de 10 milliards depuis sa création en 2019, le groupe qui commence seulement à vendre ses premiers véhicules espère en lever jusqu'à 8,3 milliards lors de l'opération, ce qui en ferait la plus grosse introduction depuis Uber en 2019 à New York.

Un mois après Polestar (issu d'un spin-off de Volvo en 2017), c'est au tour d'un autre "petit poucet" du véhicule électrique d'annoncer son introduction en Bourse à venir. Et comme la pépite européenne, Rivian voit -très- grand pour son arrivée à Wall Street.

Bien que le groupe, né en 2009, commence tout juste à vendre ses premiers véhicules (des pick-up et SUV, ainsi que des camionnettes de livraison électriques), il annonce viser une valorisation pouvant aller jusqu'à plus de 53 milliards de dollars pour ses débuts sur le marché new-yorkais - ce qui permettrait à Rivian d'intégrer directement le top 15 des constructeurs automobiles mondiaux en termes de "market cap", à hauteur du japonais Honda et largement devant Renault.

Un record depuis Uber

La société a précisé dans un document déposé auprès du gendarme des marchés financiers, la SEC, vouloir émettre 135 millions d'actions, voire 155,25 millions avec l'option de surallocation, à un prix compris entre 57 et 62 dollars. La start-up pourrait ainsi lever jusqu'à 9,4 milliards de dollars avec un prix retenu en haut de fourchette et en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, ce qui en ferait la 3e plus grosse opération à Wall Street en termes de fonds levés depuis 2011 - et la plus importante depuis celle d'Alibaba (et son record à 25 milliards de dollars) en 2014. Seuls Facebook (16 milliards en 2012) et Uber (8,1 milliards en 2019) ont également levé plus de 8 milliards au cours des dix dernières années.

Cette annonce intervient trois jours après qu'Amazon a dévoilé une participation importante dans Rivian. Au 30 septembre, le géant du e-commerce détenait des placements en actions "y compris des actions privilégiées de Rivian, représentant une participation d'environ 20 %" dont la valeur comptable s'élevait à 3,8 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de dollars au 31 décembre dernier, a indiqué le groupe dans un document déposé auprès de la SEC. Amazon a investi plus de 1,3 milliard de dollars dans Rivian à ce jour, a déclaré Rivian dans un document distinct plus tôt ce mois-ci.

Selon celui-ci, Amazon dispose de certains droits exclusifs sur les véhicules de livraison électriques de Rivian pendant au moins quatre ans ainsi que d'un "droit de premier refus" (un droit contractuel donnant à son titulaire l'option de conclure une transaction commerciale avec le propriétaire d'une chose, selon des conditions spécifiées, avant que le propriétaire ne soit autorisé à conclure cette transaction avec un tiers). Amazon avait commandé 100.000 véhicules dès septembre 2019, livrables à partir de 2021 et jusqu'en 2030.

48.390 précommandes

Ford détient également plus de 5% du tour de table, selon un autre document déposé récemment auprès de la SEC.

Dans le document déposé lundi en vue de son introduction, Rivian a par ailleurs précisé que des investisseurs, dont Amazon et T. Rowe Price (société de gestion d'actifs) ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur totale de 5 milliards de dollars au moment de l'opération. La société a déclaré qu'elle donnerait également aux investisseurs particuliers la possibilité d'acheter une partie des actions de son introduction en bourse par le biais de la plateforme américaine de courtage en ligne de SoFi dont le titre a flambé de près de 13% hier en réaction.

Pour l'heure toutefois, Rivian commence tout juste à commercialiser ses premiers véhicules, et compte 48.390 précommandes pour ses camionnettes et ses SUV R1S aux États-Unis et au Canada à fin septembre. Le groupe, qui n'a jamais dégagé de bénéfice jusque là, a également révélé avoir perdu près d'un milliard de dollars au premier semestre 2020. Rivian a néanmoins indiqué avoir levé pour 10,5 milliards de dollars de fonds auprès d'investisseurs privés depuis 2019. Fondée par Robert (RJ) Scaringe en Floride en 2009, l'entreprise a depuis déménagé au Michigan.

Elle poursuit actuellement une stratégie à deux volets : la construction de camionnettes de livraison électriques pour Amazon et le développement d'une marque de pick-up et de SUV électriques destinés aux personnes aisées.