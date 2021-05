La folle envolée boursière de la chaîne de salles de cinémas AMC

(BFM Bourse) - Des boursicoteurs coalisés sur Reddit, qui avaient déjà affolé Wall Street avec la chaîne de distribution de jeux vidéo GameStop, font cette fois-ci flamber l'action d'AMC.

L'action d'AMC, favorite des boursicoteurs en ligne, a bondi à Wall Street jeudi faisant grimper la valorisation boursière de la chaîne de cinémas américains, pourtant mal en point, à quasiment 12 milliards de dollars. Le titre du groupe s'est envolé de 35,58% -sa meilleure séance en 4 mois- à 26,52 dollars à la clôture, un sommet en quatre ans et affiche une hausse de 120% depuis le début de la semaine.

Depuis le 1er janvier, le titre, dont raffolent les petits porteurs et qui avait été, avec l'action du distributeur de jeux video GameStop (GME), au centre d'une bataille avec les grands fonds d'investissement à Wall Street en début d'année, a grimpé de 1.150%. Ce chiffre pourrait encore gonfler puisque les "futures" pointent vers une nouvelle ouverture en hausse de 23% à plus de 32 dollars ce vendredi (peu après 12h30), ce qui porterait sa flambée à 1.430% depuis la clôture du 31 décembre dernier. Le titre reviendrait ainsi à un sommet depuis janvier 2017.

"J'ai investi toutes mes économies dans AMC !!! Souhaitez-moi bonne chance les gars", s'extasiait un des parieurs du forum WallStreetBets (WSB) qui rassemble sur la plateforme Reddit une armée de boursicoteurs échangeant sur leurs paris à Wall Street. "Est-ce que je vends mes Tesla pour AMC?", se demandait un autre.

"Vous êtes en train de vous faire avoir", avertissait un des membres du Forum bCitadel, un de ces fonds spéculatifs (qui parient à la baisse sur AMC, NDLR), et possède des tonnes d'AMC. La seule façon de les atteindre, "c'est avec GME", en référence au symbole du titre GameStop, devenu assez cher depuis la bataille de janvier et qui attire désormais moins les traders en herbe. GameStop a toutefois gagné 4,77% à 254 dollars à la clôture de jeudi, et progresse ainsi toujours de 1.251% depuis janvier.

Perte nette historique en 2020

Analyste chez Macquarie Securities, Chad Beynon attend néanmoins que l'entreprise continue à se défaire de ses dettes avant de conseiller la valeur à l'achat. Il reconnait en revanche la puissance de l'euphorie boursière que peut créer une cohorte d'investisseurs individuels. "La foule de Reddit est forte, les volumes ont été hors normes ces derniers temps, il y a donc clairement une demande qui n'existait pas avant la crise sanitaire", a-t-il expliqué à Bloomberg. Il a par ailleurs constaté que l'entreprise avait pu financièrement bénéficier de ce "rallye Reddit" pour la première fois au début du mois de mai, en étant capable de lever des fonds (430 millions de dollars, NDLR) à plus de 10 dollars par action.

L'argent qu'AMC a levé grâce à la vente de centaines de millions d'actions supplémentaires constitue de fait l'un des principaux moteurs de l'augmentation massive de la valorisation du groupe: selon les données compilées par Bloomberg, plus de 490 millions d'actions d'AMC sont actuellement disponibles à la négociation, soit près de dix fois les 52 millions d'actions en circulation début 2020.

Pour rappel, l'extrême volatilité et la fièvre spéculative autour d'actions promues par les membres du forum WSB avaient suscité en janvier des questionnements sur une possible manipulation de titres boursiers et la nécessité d'une régulation. L'application de courtage en ligne Robinhood, qui se targue de "démocratiser la finance pour tous", avait été au centre d'une controverse en limitant temporairement les achats de titres très recherchés par les petits porteurs. L'entreprise prévoit bientôt d'entrer en Bourse, selon des médias américains qui ont indiqué en mars que Robinhood avait déposé confidentiellement un projet d'introduction à Wall Street.

(avec AFP)