La Bourse digère mal la prime payée par Bouygues pour le rachat d'Equans

(BFM Bourse) - Engie a annoncé vendredi entrer en négociations exclusives avec Bouygues pour la cession de sa filiale de services multi-techniques Equans. Le conglomérat français a formulé une offre à 7,1 milliards d'euros, quand les estimations tablaient plutôt sur un chiffre entre 6 et 7 milliards.

Les prétendants étaient nombreux et le prix s'est donc logiquement envolé pour Equans, société spécialisée dans les services multi-techniques mise en vente par Engie fin août dernier. Trois industriels français (Bouygues, Eiffage, Spie), autant de fonds américains (Apollo, Bain et Carlyle) ainsi qu'un consortium constitué des fonds européens et français CVC et PAI Partners avaient de fait transmis des offres préliminaires début septembre.

C'est finalement le premier cité, Bouygues, qui a été retenu par Engie comme annoncé par le spécialiste de l'énergie à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration vendredi soir, après que Bouygues, Eiffage et Bain ont finalement remis des offres fermes la semaine dernière.

Le groupe contrôlé par la famille du même nom a donc emporté la mise, grâce à l'offre "la mieux-disante au regard de l’ensemble des critères retenus par Engie, y compris sur le plan financier". L’offre ferme et engageante de Bouygues valorise de fait Equans à 7,1 milliards d’euros, quand les analystes tablaient plutôt initialement sur une valorisation comprise entre 5 et 6 milliards d'euros, des estimations par la suite relevées entre 6 et 7 milliards face au nombre de candidats intéressés. Elle porte sur la totalité du capital d'Equans, indique le communiqué, précisant que la finalisation de l'opération est attendue au second semestre 2022.

Aucun départ contraint en Europe pendant 5 ans

"Les offres engageantes de grande qualité que nous avons reçues témoignent du leadership global d’Equans dans les services multi-techniques" (services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique...) juge Catherine McGregor, la directrice générale d’Engie également citée dans le communiqué. "En rejoignant Bouygues, Equans, sous la direction de Jérôme Stubler, bénéficiera pleinement du dynamisme de ses marchés existants" poursuit-elle. Ce dernier se réjouit "du projet industriel, de la création d’un leader mondial et des engagements sociaux de Bouygues ainsi que des perspectives prometteuses qui s’ouvrent pour Equans".

Pour convaincre Engie et ses syndicats, Bouygues s'est notamment engagé à ne procéder à aucun départ contraint en France et en Europe pendant 5 ans et à créer 10.000 emplois nets sur le même horizon de temps. Et avec l'absorption d'Equans, les services multi-techniques deviendraient le premier métier du conglomérat devant sa filiale de travaux routiers Colas, avec plus de 16 milliards d’euros de revenus annuels (dont 12 milliards pour Equans). Avec 95.000 salariés, cette entité sera par ailleurs n°2 mondial du secteur derrière un autre français, Vinci.

En Bourse, cette acquisition au prix fort a néanmoins du mal à passer pour Bouygues ce lundi matin, les investisseurs sanctionnant probablement la prime offerte par le groupe pour obtenir les faveurs du conseil d'administration d'Engie. Vers 10h40, le titre Bouygues lâche 4,6% (plus forte baisse de l'indice phare du marché parisien) à 33,95 euros, au plus bas depuis trois semaines. Il efface ainsi la quasi-totalité de ses gains depuis le 1er janvier (+1,5%).