L'agence de photos Getty Images va revenir à Wall Street via une SPAC

(BFM Bourse) - 13 ans après l'avoir quittée, l'agence de photos Getty Images s'apprête à faire son grand retour en Bourse à l'issue d'une opération valorisant le groupe près de 5 milliards de dollars.

Après avoir plusieurs fois changé de propriétaire au cours des vingt dernières années, Getty Images va faire son retour en Bourse par l'intermédiaire d'une SPAC (CC Neuberger Principal Holdings) au cours du premier semestre de l'année 2022.

Fondée en 1995 par Mark Getty, petit-fils du magnat du pétrole J. Paul Getty (un temps l'homme le plus riche des Etats-Unis) puis rachetée (pour 2,4 milliards de dollars) et sortie de la cote par la société de capital investissement Hellman & Friedman en 2008, la société a ensuite été vendue à la société de gestion d'actifs Carlyle Groupe pour 3,3 milliards en 2012 avant que la famille Getty ne rachète 51% du capital à ce dernier en 2018. Ce faisant, la famille explique avoir hérité d'un groupe lesté par une importante dette contractée par ses précédents acquéreurs qui avaient financé leur prise de contrôle par LBO (pour "leveraged buy-out", soit une prise de contrôle d'une entreprise par endettement).

L'opération annoncée par Getty Images via un communiqué ce vendredi doit permettre au groupe de lever 1,2 milliard de dollars (lors de sa fusion avec le véhicule coté), manne qui sera utilisée pour "rembourser une partie de la dette de l'entreprise et capitaliser de manière prudente le bilan de la société pour l'avenir" peut-on lire dans le communiqué publié par le groupe vendredi.

Après la fusion, les actions de la société seront négociées sous le symbole "GETY" à Wall Street.

Une SPAC (pour "Special-Purpose Acquisition Company") est une société sans activité opérationnelle qui lève des fonds en Bourse avec pour seul objectif de réaliser une ou des acquisitions. Une coquille vide qui s'introduit en amont en Bourse sur la base d'une documentation succincte -pas d'activité ou de résultats à présenter- en demandant aux investisseurs une sorte de chèque en blanc. Seule promesse: utiliser les fonds levés pour acquérir en retour une entreprise non cotée. Une fois l'opération bouclée, la SPAC se rebaptise du nom de la société acquise, laquelle met la main sur les fonds levés, et le tour est joué.

Opportunité dans les NFTs

L'opération "valorise Getty Images 4,8 milliards de dollars, ce qui représente un multiple d'environ 15,2x de la valeur d'entreprise par rapport à un Ebitda ajusté de 315 millions de dollars pour 2022" précise le groupe.

L'activité éditoriale de la société, soit la distribution d'images sur des sujets génériques (tels que "maison", "jus d'orange" ou "cadre d'entreprise" qu'un client commercial peut utiliser dans des brochures, des sites web ou des publicités, et qui représente un peu plus de la moitié des revenus du groupe selon des experts du secteur, a rebondi avec un chiffre d'affaires proche de 300 millions de dollars en 2021 (après avoir subi l'annulation d'événements de divertissement en 2020) a expliqué Getty à Reuters. L'entreprise pourrait également se tourner vers de nouveaux secteurs pour stimuler sa croissance. Directeur général de CC Capital, Chinh E Chu a notamment déclaré qu'il voyait une opportunité pour Getty dans les NFTs, compte tenu de sa bibliothèque et de sa base de données

Le conseil d'administration de la société comprendra un groupe d'opérateurs très expérimentés nommés par la famille Getty, Koch Equity Development (filiale d'investissement et d'acquisition de Koch Industries l'un des plus grands groupes privés au monde actionnaire de Getty depuis 2018) et le sponsor CC Neuberger. Mark Getty, le cofondateur de Getty Images, restera président.

