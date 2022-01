L'activité de Median Technologies dopée par la reprise des nouveaux essais cliniques en 2021

(BFM Bourse) - Le spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale a vu ses revenus bondir de 52% en 2021, grâce notamment au retour de la dynamique des essais cliniques en oncologie.

Le groupe sophipolitain Median Technologies a enregistré un chiffre d'affaires de 20,5 millions d'euros au titre de 2021, en progression de 52% par rapport à 2020, grâce à une activité record pour sa division iCRO, selon des indications préliminaires dévoilées lundi soir.

L'entreprise qui développe de nouveaux logiciels (réglementairement considérés comme dispositif médical) basés sur les technologies de l’intelligence artificielle pour le diagnostic précoce de cancers et de maladies métaboliques a profité de la demande de services d'analyse et de gestion des images dans les essais cliniques en oncologie, alors que le nombre de nouveaux essais avait diminué en 2020 en raison de la repriorisation des établissements de soins vers le traitement du Covid.

Au contraire, 2021 a été une année record pour l’activité iCRO de Median Technologies, qui délivre des services à l’industrie biopharmaceutique mondiale pour l’analyse et la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie. "En 2021, nous avons poursuivi notre dynamique de croissance de l’activité iCRO. Notre chiffre d’affaires a continué à croître à un rythme soutenu", s'est félicité Fredrik Brag, fondateur et PDG de Median.

"Le fait que Median ait été confirmé comme fournisseur privilégié par un laboratoire pharmaceutique membre du Top 3 [un des trois plus gros labos au monde, NDLR], conjugué à la reprise de la dynamique d’initiation d’essais cliniques en oncologie en particulier en Chine, a de nouveau conduit à une augmentation de notre carnet de commandes sur le quatrième trimestre", a-t-il ajouté.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 s’élevait à 58 millions d'euros, en hausse de 6,3 millions par rapport à la fin 2020, dont 3,8 millions de progression rien qu'au quatrième trimestre, confirmant la dynamique de reprise amorcée au troisième trimestre après plusieurs trimestres impactés par la crise sanitaire.

Par ailleurs, Median Technologies a précisé détenir 39 millions d'euros de trésorerie et équivalents à la fin de l'exercice, par rapport à 16 millions au terme de l'exercice 2020. Une progression soutenue par l’augmentation de capital de 28 millions d'euros (brut) réalisée le 25 mars et par l’exercice, entre le 1er juillet et le 29 septembre, de 1,34 millions de BSA pour un montant de plus de 6 millions d'euros.

"Les résultats exceptionnels que nous avons annoncés pour iBiopsy Lung Cancer Screening sur la partie diagnostic (CADx) puis tout récemment, sur la partie détection (CADe), nous permettent d’être optimiste pour les prochaines étapes de développement clinique et sur les étapes réglementaires prévues en 2022", a conclu Fredrik Brag.