Grâce à la hausse de ses prix de vente d'énergie, Neoen relève ses perspectives annuelles

(BFM Bourse) - Le spécialiste français des énergies renouvelables est bien orienté à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant le relèvement des perspectives annuelles de rentabilité formulées par Neoen après une activité dynamique sur neuf mois. Le groupe a tiré parti d'une augmentation régulière de son portefeuille d'actifs en opération et d'une progression des prix de vente de l’énergie.

Le producteur français d'énergies renouvelables a le vent en poupe. Et le mot est faible. Neoen a annoncé une vive croissance sur les neuf premiers mois de son exercice 2022, le groupe ayant bénéficié d’une hausse des prix. Ainsi, il s’autorise à relever sa fourchette de son objectif de résultat brut d'exploitation ajusté pour 2022 à un niveau compris entre 390 et 410 millions d'euros. Le titre de l'exploitant de centrales solaires et de parcs éoliens progresse ainsi de 4,8% à 36,40 euros ce vendredi, vers 15h30.

Un chiffre d'affaires à fin septembre en forte croissance

A fin septembre, Neoen affiche un chiffre d'affaires en hausse de 46% à 242,7 millions d’euros. A taux de change constants, les revenus sur neuf mois ont fortement progressé de 41%. Le groupe explique cette croissance par la contribution des actifs entrés en opération en Argentine et en Australie au cours de l'année 2021. Les revenus du groupe ont également été portés par l’entrée en opération de ses actifs dans l’Hexagone en 2021 ainsi qu'au premier semestre 2022.

Elle résulte également du chiffre d'affaires "early generation" [la production vendue au prix du marché, NDLR] enregistré par plusieurs centrales sur les 9 premiers mois de l'année, en particulier au 3e trimestre, principalement en Finlande mais aussi en Australie, en Irlande et en France, dans un contexte de prix de marché très élevés. "Ce contexte a également eu un effet positif sur les revenus des centrales en opération vendant une partie de leur électricité sur le marché, notamment en Australie", indique Neoen.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'activité solaire a augmenté de 20% à 147,5 millions d’euros par rapport aux 9 premiers mois de 2021 grâce principalement à la contribution des actifs mis en service au cours de l'année 2021, en particulier Altiplano 200 en Argentine, mais aussi plusieurs centrales en France en 2021 et au 1er semestre 2022. Le chiffre d'affaires de l'activité éolienne a progressé de 50% à 141,1 millions d’euros par rapport aux 9 premiers mois de 2021. Le chiffre d'affaires de l'activité stockage a presque triplé pour atteindre 65,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2022. A fin septembre, la part des ventes d'énergie de Neoen sur le marché a atteint 33% du chiffre d'affaires consolidé, contre 24% sur les 9 premiers mois de 2021.

Un objectif de 10 GW de capacité en 2025

"Cette croissance provient avant tout de l’augmentation régulière de notre portefeuille d’actifs en opération" indique Xavier Barbaro, président- directeur général de Neoen. "De plus, même si notre modèle économique est largement adossé à des contrats de vente d’électricité à long terme, nous bénéficions aussi du contexte de prix de marché élevés: d’une part, il nous procure un incrément de revenus immédiat sur la part des électrons que nous vendons sur les marchés ; d’autre part, il génère de la demande additionnelle pour des contrats de long terme qui vont pouvoir se signer à des prix plus élevés que par le passé", poursuit-il.

Pour l'exercice en cours, Neoen table sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté dans une fourchette de 390 millions à 410 millions d'euros, contre une précédente fourchette de 380 à 400 millions d'euros. Le groupe avait déjà relevé ses prévisions pour cet indicateur en juillet dernier.

Le groupe confirme aussi son objectif de plus de 10 gigawatts (GW) de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2025. "On ne relève pas nos objectifs à horizon 2025, car il faut du temps pour que ces projets sortent. Les trois ans qui sont devant nous seront utiles pour passer de 5 gigawats en 2021 à 10 gigawatts en 2025. Neoen doublera de taille, et en fera de même entre 2025 et 2030" a indiqué Xavier Barbaro à BFM Business .