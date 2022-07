GE : Le calendrier du projet de scission se précise

(CercleFinance.com) - GE a dévoilé lundi le calendrier indicatif de son projet de scission en trois sociétés distinctes, qui débutera l'an prochain pour s'achever à horizon 2024.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le conglomérat industriel américain indique qu'il prévoit d'introduire sa filiale d'équipements de santé, baptisée GE HealthCare, sur le Nasdaq au début de l'année 2023.



Dans les tous premiers mois de 2024, c'est ensuite GE Vernova, sa branche énergétique, qui sera scindée et introduite en Bourse.



Le groupe de Boston explique avoir choisi le nom de 'Vernova' pour cette division appelée à regrouper ses activités dans les énergies renouvelables, l'électricité, le numérique et les services financiers pour l'énergie, en contractant le terme 'verde' (vert en français) et en l'ajoutant à 'nova' (nouveau) afin de symboliser l'avenir moins riche en carbone de la société.



Une fois ces deux opérations finalisées, il ne restera plus au sein du périmètre final du groupe que l'activité aéronautique, appelée à prendre le nom de GE Aerospace.



