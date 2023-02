Electrolux : Va arrêter une production en Hongrie

(CercleFinance.com) - Electrolux a décidé d'arrêter la production de l'usine de Nyíregyháza en Hongrie à partir du début de l'année 2024.



La société prendra une charge de restructuration d'environ 550 millions de couronnes suédoises qui sera déclarée comme un élément non récurrent affectant le résultat d'exploitation au premier trimestre 2023.



L'impact sur les flux de trésorerie est estimé à environ 300 millions de SEK, principalement en 2024-2025.



La décision fait suite à un examen des besoins en matière de capacité de production, y compris une enquête sur la compétitivité de l'usine de Nyíregyháza, qui emploie environ 650 personnes et fabrique des produits de réfrigération.



