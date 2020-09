Continental : Prévoit plus de 30 000 suppressions d'emplois

(CercleFinance.com) - Continental augmente son programme de restructuration, qui a été lancé en septembre 2019, indiquant que le plan structurel portera désormais sur plus de 30 000 emplois.



Le fabricant allemand de pièces automobiles a déclaré qu'environ 13 000 de ces suppressions d'emplois se situeraient en Allemagne et une autre part importante portera également sur des pays où les coûts de main-d'oeuvre sont élevés.



Continental emploie actuellement plus de 232 000 personnes dans le monde, dont environ 59 000 en Allemagne.



L'entreprise avait initialement annoncé que son plan de restructuration concernerait jusqu'à 20 000 emplois dans le monde, dont 7 000 en Allemagne.



Avec cette décision, la société basée à Hanovre augmente encore son objectif d'économies précédent d'un peu plus de 500 millions d'euros.



Le groupe a également déclaré qu'il ne s'attend pas à ce que le marché de la production automobile revienne aux niveaux d'avant la crise de 2017 avant 2025.



