Colgate-Palmolive : Rachat de trois usines pour Hill's

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive indique qu'il va acheter trois usines de fabrication d'aliments secs pour animaux de compagnie aux États-Unis auprès de Red Collar Pet Foods, moyennant 700 millions de dollars, afin de soutenir la croissance mondiale de son activité Hill's Pet Nutrition.



Ces usines, situées à Orangeburg (Caroline du Sud), Clinton (Oklahoma) et Washington Court House (Ohio), et représentant quelque 350 employés, seront intégrées au réseau mondial d'approvisionnement pour les marques Hill's Science Diet et Prescription Diet.



L'acquisition est assujettie à l'approbation réglementaire et à d'autres conditions de clôture. Elle n'est pas incluse dans les prévisions actuelles de Colgate-Palmolive et ne devrait pas avoir d'incidence importante sur son BPA en 2022.



