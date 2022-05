Chute vertigineuse à Wall Street de Snap, qui plonge de 39% après un avertissement sur résultats

(BFM Bourse) - Snap, la maison mère du réseau social Snapchat, a averti sur ses résultats lundi soir, évoquant un environnement macroéconomique moins favorable qu'anticipé. Le titre chute de 39% à l'ouverture de Wall Street, entraînant dans son repli historique, les actions de Meta (la maison mère de Facebook) Twitter ou encore Alphabet (Google, YouTube).

Le groupe américain Snap, maison mère du réseau social Snapchat, a fait part lundi d'un avertissement sur résultats qui a fait plonger son cours en Bourse. Son titre lâche 39% dans les premiers échanges mardi à Wall Street et reculait déjà de 30% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse lundi soir. Sous les 14 dollars, Snap accuse un repli de près de 70% depuis le 1er janvier.

"Depuis que nous avons publié nos prévisions trimestrielles le 21 avril, l'environnement macroéconomique s'est détérioré plus vite et plus fortement qu'anticipé", a indiqué l'entreprise californienne dans un document remis au gendarme boursier américain, la SEC. "En conséquence, il est probable que nos revenus et notre excédent brut d'exploitation ressortent en dessous (...) de nos prévisions", a continué le groupe.

Des résultats en-deçà des attentes

À lire aussi APPLE : En repli de plus de 20%, Apple laisse apparaître des fondamentaux bon marché

Pour le premier trimestre de cette année, Snap avait publié fin avril un chiffre d'affaires de 1,06 milliard de dollars (+38% sur un an) pour une perte opérationnelle de 271 millions de dollars et une perte nette de 359 millions de dollars, des résultats inférieurs aux attentes du marché.

La plateforme tablait alors sur 20 à 25% de croissance de ses revenus pour le deuxième trimestre en cours, et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 0 et 50 millions de dollars.

Comme d'autres entreprises, Snap souffre de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, des difficultés sur la chaîne d'approvisionnement et des conséquences macroéconomiques de la guerre en Ukraine. La plateforme, très populaire chez les jeunes, pâtit aussi du changement du règlement d'Apple, qui impose aux éditeurs d'applications d'obtenir le consentement des utilisateurs avant de les pister dans leur navigation pour récolter des données à des fins de ciblage publicitaire.

Snapchat, lancé en 2011, a généré plus de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, mais n'a jamais dégagé de bénéfice net annuel. Elle compte plus de 330 millions d'utilisateurs actifs au quotidien.

D'autres réseaux sociaux ont vu leur action baisser dans le sillage de celle de Snap: Meta (Facebook, Instagram) perd 9%, Twitter 2%, et Alphabet (Google, YouTube) plus de 6%.

Sabrina Sadgui, avec AFP