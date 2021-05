BT : Baisse de l'activité, hausse des ambitions

(CercleFinance.com) - BT a réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 21.3 Mds£ au titre de l'exercice 2020/2021 s'étant achevé le 31 mars, soit une baisse d'activité d'environ 6% par rapport à l'exercice précédent.



L'EBITDA ajusté s'établit à 7.4 Mds£, en recul de 6% par rapport à l'exercice 2019/2020. BT enregistre un bénéfice après impôt de 1.4 Md£ (en recul de 15%), pour un BPA ajusté de 18.9p (-20%).



Reconnaissant que l'année avait été difficile, Philip Jansen, directeur général de BT, a toutefois souligné que la vente aux enchères du spectre 5G et la super-déduction fiscale du gouvernement constituaient pour BT ' un feu vert ' pour construire 'encore plus rapidement' l'infrastructure numérique de prochaine génération au Royaume-Uni.



BT augmente ainsi son objectif de déploiement de la fibre de 20 à 25 millions de foyers et entreprises d'ici à décembre 2026, ' afin d'offrir plus de valeur à nos actionnaires et de soutenir les ambitions du gouvernement en matière de fibre optique. '



Selon le dirigeant, BT se dirige maintenant ' vers une croissance constante et prévisible '.





