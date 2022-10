BMW : Présente la nouvelle BMW M2

(CercleFinance.com) - BMW fait part de la présentation de sa nouvelle BMW M2 dont le lancement mondial débutera en avril 2023. Elle sera construite aux côtés de la nouvelle BMW Série 2 Coupé dans son usine de San Luis Potosí, au Mexique.



'Avec son moteur six cylindres en ligne de 338 kW/460 ch, sa boîte de vitesses manuelle à six rapports disponible en option et sa propulsion arrière, la deuxième génération de la voiture de sport hautes performances promet un plaisir de conduite inégalé', indique-t-il.



Le lancement de la nouvelle BMW M2 constitue un autre événement marquant de l'offensive de modèles célébrant le 50e anniversaire de BMW, 'tout en rendant le premier pas dans le monde de ses voitures hautes performances encore plus attrayant'.



