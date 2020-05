BMW : Chute après la baisse de ses prévisions sur l'année

(CercleFinance.com) - Les actions de BMW chutent de plus de 3% à la Bourse de Francfort après l'avertissement du constructeur automobile.



Le groupe allemand a annoncé qu'il n'atteindrait pas ses objectifs 'ambitieux' pour 2020 et a abaissé ses prévisions de marge bénéficiaire, en raison de l'incertitude entourant la propagation mondiale du coronavirus et ses conséquences.



BMW a déclaré que ses livraisons en année pleine aux clients du monde entier en 2020 devraient être 'considérablement en baisse' en glissement annuel.



La marge opérationnelle du secteur automobile devrait désormais se situer entre 0% et 3%, alors qu'elle était comprise entre 2% et 4%, a précisé le groupe.



Alors que le géant de l'automobile a livré au total 477 111 véhicules BMW, Mini et Rolls-Royce au cours des trois premiers mois de 2020, soit une baisse de 20,6%, son chiffre d'affaires a augmenté de 3,5% à 23,25 milliards d'euros.



Le bénéfice a atteint 1,37 milliard d'euros au cours du dernier trimestre, contre 589 millions d'euros il y a un an, un résultat qui a été affecté par une provision d'environ 1,4 milliard d'euros dans le cadre de la procédure antitrust en cours dans l'UE.



