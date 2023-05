BASF : Sa technologie au service de l'usine ORLEN Południe

(CercleFinance.com) - ORLEN Południe, a conclu la première année d'exploitation de son usine BioPG, qui convertit la glycérine, un sous-produit de la production de biodiesel, en propylène glycol renouvelable (BioPG).



Le BioPG obtenu à partir de la glycérine est un produit biologique très demandé dans l'industrie alimentaire et comme ingrédient dans les déodorants en bâton et le dentifrice. Comparé au propylène glycol, le BioPG réduit l'empreinte CO2 d'au moins 60 %.



Air Liquide Engineering & Construction a fourni la licence, l'ingénierie de base et l'équipement propriétaire de la nouvelle usine, en combinant son expertise avec la technologie BASF.



La technologie BioPG de BASF présente une sélectivité et une conversion du glycérol très élevées grâce au catalyseur H9-66 de BASF.



L'usine BioPG soutient l'objectif du groupe ORLEN d'atteindre la neutralité en CO2 d'ici 2050. Avec une capacité annuelle de 30 000 tonnes métriques, ORLEN Południe est le premier producteur polonais de propylène glycol visant à répondre à 75 % des besoins en propylène glycol du pays.



'L'assistance technique de BASF et d'Air Liquide Engineering & Construction a été remarquable. Il s'agit vraiment d'une réussite commune', déclare Grzegorz Semerjak, directeur technologique chez ORLEN Południe.



