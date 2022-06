BASF : Investit dans la production d'azurants optiques

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir réalisé un investissement à deux chiffres, exprimé en millions d'euros, pour augmenter sa capacité de production d'azurants optiques (Tinopal® CBS) à Monthey (Suisse) et répondre à la demande mondiale croissante pour ces molécules qui permettent d'absorber les rayonnements électromagnétiques ultraviolets.



'Malgré les énormes défis dus à la pandémie de Covid-19 et aux goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, nous livrons les volumes supplémentaires à nos clients', a déclaré Soeren Hildebrandt, vice-président senior Home Care, I&I et Industrial Formulators Europe chez BASF.



Le Tinopal® CBS est notamment contenu dans les détergents liquides ou en poudre à usage domestique. En tant qu'azurant optique, 'il prolonge la durée de vie des textiles en garantissant des résultats blancs brillants même à basse température et sur des cycles courts', assure BASF.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.