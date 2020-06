AstraZeneca : Sécurise l'approvisionnement du vaccin Covid-19

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a déclaré avoir conclu un accord de 750 millions de dollars avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et Gavi the Vaccine Alliance, deux organisations à but non lucratif, pour soutenir la fabrication de 300 millions de doses du vaccin Covid-19 de l'Université d'Oxford, avec une livraison à partir de la fin de l'année.



AstraZeneca a également conclu un accord de licence avec le Serum Institute of Indiato pour fournir un milliard de doses aux pays à revenu faible, et s'est engagé à fournir 400 millions de doses avant la fin de 2020, a annoncé le fabricant de médicaments.



' Nous travaillons pour assurer un accès large et équitable au vaccin d'Oxford à travers le monde et sans but lucratif ', a déclaré Pascal Soriot, DG d'AstraZeneca.



AstraZeneca a récemment accepté de fournir 400 millions de doses aux États-Unis et au Royaume-Uni après avoir conclu un accord de licence avec l'Université d'Oxford pour son projet de vaccin, appelé AZD1222.



L'Université d'Oxford a récemment annoncé le début d'un essai de phase II / III d'AZD1222 sur environ 10 000 adultes volontaires.



