AstraZeneca : Lynparza approuvé pour le cancer de la prostate

(CercleFinance.com)- AstraZeneca fait savoir que les schémas thérapeutiques Lynparza (olaparib) + abiratérone et prednisone ou Lynparza + prednisolone ont été approuvés aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) avec mutation BRCA (BRCAm).



Cette approbation s'appuie sur un essai de phase III ayant montré que Lynparza + abiratérone avait entraîné 'des améliorations très significatives sur le plan clinique', à la fois de la survie sans progression radiographique (rPFS) et de la survie globale par rapport à l'abiratérone seule.



'Les résultats de cet essai ont montré que l'association Lynparza a démontré un bénéfice cliniquement significatif remarquable qui devrait rapidement être considéré comme le traitement de référence pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration avec mutation BRCA', a commenté Andrew Armstrong, du Duke Cancer Institute, Durham, Caroline du Nord.



Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes et malgré une augmentation du nombre de traitements disponibles pour les patients atteints de mCRPC, la survie à cinq ans reste faible.





