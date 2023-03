Accenture : Annonce son intention d'acquérir Optimind

(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui son intention d'acquérir Optimind, un cabinet de conseil indépendant basé à Paris. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.



Fondé en 2000, Optimind fournit des services de conseil et des solutions pour aider les compagnies d'assurance, les banques et les grandes entreprises à relever les défis de la compétitivité, de la transformation et de la réglementation.



Optimind, lauréat de la médaille d'or EcoVadis 2022 pour sa politique de responsabilité sociale d'entreprise, compte plus de 350 professionnels, dont plus de 110 actuaires, au service de ses clients en France et au Luxembourg.



Olivier Girard, responsable de l'unité de marché pour Accenture France & Benelux, a déclaré : ' Cette acquisition complétera les capacités d'Accenture en matière de finance et de gestion des risques. '



Christophe Eberle, directeur général et fondateur d'Optimind, a ajouté : ' Rejoindre Accenture nous permettra d'étendre notre présence mondiale et de créer de nouvelles opportunités commerciales pour notre entreprise et nos collaborateurs. '



L'acquisition nécessite une consultation préalable des comités d'entreprise concernés ainsi qu'une approbation réglementaire et serait soumise aux conditions de clôture habituelles.



