(BFM Bourse) - Après avoir mis en garde contre le retour d'une technique de vente agressive dite de "boiler room" en septembre dernier, l'AMF indique avoir transmis au Parquet national financier deux dossiers d'enquête, portant sur les valeurs Orclass et Arthur Maury

Jordan Belfort a visiblement fait des émules. Le célèbre trader incarné par Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street a fait fortune sur le marché libre en ayant recours à une pratique dite de "boiler room" (ou "technique de la bouilloire" en français). Il s'agit d'une tactique de vente agressive utilisée par des opérateurs sans scrupules depuis des années, qui consiste à faire artificiellement grimper le cours d'un titre en distillant de fausses informations, puis de le revendre avec une plus-value importante dès lors que des investisseurs naïfs l'achètent massivement.

Dix mois après avoir incité les épargnants à se méfier de ces démarchages malveillants "visant à inciter des investisseurs à saisir rapidement des opportunités d’investissement sur la base d'argumentaires sans rapport avec la valeur réelle des sociétés cotées concernées", l'AMF rend publique la transmission au Parquet national financier (PNF) de deux dossiers d'enquête révélant cette pratique.

Dans un communiqué publié jeudi, le gendarme financier français rappelle que cette technique est utilisée par des "pseudos sociétés de courtage" qui agissent "souvent par téléphone" et font "miroiter un formidable potentiel de hausse d’une action qu’il faut saisir rapidement". "Les achats ainsi suscités font monter le cours et servent l’argumentaire de l’entité qui suscite d’autres achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur ce titre. Outre le fait que cette entité ne dispose d’aucune autorisation ou agrément pour proposer ces titres à la vente, elle omet de préciser à ses interlocuteurs qu’elle détient des quantités souvent importantes de ces actions ou qu’elle agit pour le compte d’un client qui souhaite en vendre" développe l'AMF.

Avant sa mise en garde de septembre 2019, le gendarme de la Bourse avait déjà indiqué disposer d'indices le conduisant à suspecter que des recommandations d'achats de ce type étaient émises concernant des actions cotées sur Euronext Access dès juin 2018. "Certains agissements étant susceptibles de constituer des infractions pénales (escroquerie et blanchiment notamment)" précise le régulateur, qui vient de transmettre au PNF deux dossiers d’enquêtes portant sur les valeurs Orclass (spécialisé dans le rachat d'or via Internet) et Arthur Maury (spécialiste de la vente d'objets de collections numismatiques et philatéliques).

En matière d’épargne, l’AMF rappelle en outre "qu’aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé". "Il est important de vérifier que l’intermédiaire financier qui propose ou conseille des investissements est bien enregistré ou autorisé dans la juridiction dans laquelle la société prétend exercer" insiste le régulateur.

D'autant que ce dernier a observé un "accroissement significatif du nombre de particuliers investissant en Bourse depuis le début de la crise sanitaire", avec le risque que cela comporte de voir des manipulateurs de cours essaient d'en tirer parti. L’AMF encourage donc de nouveau les investisseurs à la plus grande vigilance face à ce type de fraude.