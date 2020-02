Point recommandation des analystes : Air Liquide, Valeo, M6, Iliad, Worldline, Ingenico, Delta Plus...

(BFM Bourse) - Air Liquide (cours de clôture mardi 137,90 euros): Deutsche Bank relève sa cible de 131 à 160 euros et réitère l'achat. Moins optimiste, Goldman Sachs relève son objectif de 131 à 133 euros et reste ainsi neutre.

Casino (cours de clôture mardi 36,51 euros): JPMorgan ajuste son objectif de 47 à 48 euros et maintient son conseil de surpondérer.

Delta Plus (cours de clôture mardi 54,40 euros): GreenSome Finance relève son cours cible de 71,30 à 73,10 euros et Midcap Partners porte le sien de 55 à 60 euros, tous deux demeurant acheteurs après le chiffre d'affaires annuel. Midcap souligne que si les commandes exceptionnelles de masques de protection sont bien réelles, elles ne devraient pas non plus impacter les chiffres du groupe de façon exagérée et c'est surtout "les excellents fondamentaux" que le bureau d'études s'attend à voir valorisés par le marché.

Easyvista (cours de clôture mardi 79,50 euros): Midcap Partners relève son objectif de 74 à 91 euros et maintient l'achat.

Genkyotex (cours de clôture mardi 2,14 euros): Oddo BHF ajuste son objectif de 5,80 à 5,40 euros et maintient un avis neutre "dans l’attente d’un peu plus de visibilité sur la conduite à tenir pour la phase 3" du GKT831.

Iliad (cours de clôture mardi 135,05 euros): Société Générale reprend le suivi à l'achat en visant 195 euros.

Ingenico (cours de clôture mardi 135,30 euros): HSBC rehausse son cours cible de 95 à 133 euros.

M6 (cours de clôture mardi 15,08 euros): JPMorgan relève son conseil de neutre à surpondérer en visant 20 euros.

Natixis (cours de clôture mardi 4,36 euros): AlphaValue relève son objectif de 4,79 à 5,12 euros et réitère son conseil d'accumuler.

Safran (cours de clôture mardi 149,55 euros): Bernstein ajuste le curseur de 171 à 170 euros tout en confirmant son avis à surperformance.

Sanofi (cours de clôture mardi 93,93 euros): Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 100 à 108 EUR.

Valeo (cours de clôture mardi 27,05 euros): Morgan Stanley relève sa recommandation de sous-pondérer à une pondération neutre, avec un objectif de 28 euros.

Worldline (cours de clôture mardi 73 euros): HSBC relève son conseil à l'achat, au lieu de conserver, et porte son objectif de 55 à 80 euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse