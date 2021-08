CRH : UBS remonte sa cible après les semestriels

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur CRH avec un objectif de cours remonté de 3775 à 4275 pence, nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 13% pour l'action du groupe irlandais de matériaux de construction.



'L'EBITDA du premier semestre a battu de 5% les attentes sur une reprise européenne plus forte', souligne le broker au lendemain de sa publication semestrielle, ajoutant que 'les perspectives du second semestre sont positives'.



UBS prévient toutefois que 'certains facteurs comme la météorologie freinent la croissance'. Il anticipe des relèvements modestes de consensus et intègre dans ses propres prévisions l'augmentation attendue des dépenses en infrastructures aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.