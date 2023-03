Actia group : Retour aux bénéfices avec des cessions en 2022

(CercleFinance.com) - Actia Group publie un résultat net part du groupe de 19,9 millions d'euros pour 2022, tenant compte des plus-values générées par les cessions de 35,8 millions, et un EBITDA des activités poursuivies en hausse de 13,7% à 40,8 millions.



Le groupe d'électronique embarquée a consolidé sa croissance avec un chiffre d'affaires annuel de 499,8 millions d'euros, en progression de 12,1%, et ce malgré l'arrêt du contrat significatif avec Volvo Car et les tensions dans les approvisionnements.



'Sans envisager d'amélioration significative des approvisionnements, ni de mouvements sociaux pouvant bloquer des pays', Actia pourrait enregistrer une croissance de plus de 15% en 2023. Il vise, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros.



En 2023, il propose à ses actionnaires une distribution de dividendes de 12 cents par action, en ligne avec les résultats et conforme à sa politique sur les capitaux propres qui s'élèvent à 134,2 millions d'euros, soit un actif net par action de 6,67 euros.



